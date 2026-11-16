Шапша сообщил об уничтожении более 40 украинских БПЛА над Калужской областью Шапша: над территорией Калужской области сбиты 44 украинских беспилотника

Москва16 ноя Вести.В небе над территорией Калужской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дроны были сбиты в течение вечера 15 ноября и в ночь на понедельник. Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Силами ПВО уничтожены 44 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги… По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет написал глава региона в мессенджере МАХ

На местах работают представители оперативных и экстренных служб.