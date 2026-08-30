Москва30 авгВести.В небе над территорией Калужской области системой противовоздушной обороны уничтожены 23 украинских беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дроны были перехвачены вечером 29 августа, в субботу, и в ночь на воскресенье.
Силами ПВО уничтожены 23 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Спас-Деменского, Ферзиковского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округовнаписал глава региона в мессенджере МАХ
На местах работают представители оперативных и экстренных служб. Предварительно, обошлось без пострадавших, разрушений на земле не зафиксировано.