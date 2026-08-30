Более 20 украинских беспилотников уничтожены в небе над Калужской областью Шапша: 23 украинских БПЛА сбиты над Калужской областью

Москва30 авг Вести.В небе над территорией Калужской области системой противовоздушной обороны уничтожены 23 украинских беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дроны были перехвачены вечером 29 августа, в субботу, и в ночь на воскресенье.

Силами ПВО уничтожены 23 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Спас-Деменского, Ферзиковского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов написал глава региона в мессенджере МАХ

На местах работают представители оперативных и экстренных служб. Предварительно, обошлось без пострадавших, разрушений на земле не зафиксировано.