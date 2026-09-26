Москва26 сенВести.В небе над территорией Калужской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 45 украинских беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Уничтожены 45 БПЛА над территориями Бабынинского, Жуковского, Людиновского, Мещовского, Козельского, Думиничского, Кировского, Жиздринского, Износковского, Дзержинского, Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калугинаписал глава региона в мессенджере МАХ
Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.