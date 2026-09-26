Шапша: над Калужской областью за ночь сбили 45 украинских беспилотников

В ходе отражения ночной атаки ВСУ на Калужскую область уничтожены 46 БПЛА Шапша: над Калужской областью за ночь сбили 45 украинских беспилотников

Москва26 сен Вести.В небе над территорией Калужской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 45 украинских беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Уничтожены 45 БПЛА над территориями Бабынинского, Жуковского, Людиновского, Мещовского, Козельского, Думиничского, Кировского, Жиздринского, Износковского, Дзержинского, Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги написал глава региона в мессенджере МАХ

Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.