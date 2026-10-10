Москва10 октВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Вражеские атаки были отражены вечером 9 октября и ночью 10 октября.
Уничтожены 19 БПЛА над территориями Боровского, Кировского, Мещовского, Мосальского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинсканаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные группы.