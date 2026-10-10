Силы ПВО уничтожили 19 БПЛА над Калужской областью Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников над Калужской областью

Москва10 окт Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Вражеские атаки были отражены вечером 9 октября и ночью 10 октября.

Уничтожены 19 БПЛА над территориями Боровского, Кировского, Мещовского, Мосальского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные группы.