Силы ПВО уничтожили 11 БПЛА над тремя округами Калужской области

Силы ПВО уничтожили 11 БПЛА в Калужской области Силы ПВО уничтожили 11 БПЛА над тремя округами Калужской области

Москва5 окт Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя округами Калужской области. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Вражеские атаки были отражены вечером 4 октября и ночью 5 октября.

Уничтожены 11 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

На местах прилетов работают оперативные группы.