Москва5 октВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя округами Калужской области. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
Вражеские атаки были отражены вечером 4 октября и ночью 5 октября.
Уничтожены 11 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округовнаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
На местах прилетов работают оперативные группы.