Два вражеских беспилотника сбиты в Калужской области

Два БПЛА уничтожены в Калужской области Два вражеских беспилотника сбиты в Калужской области

Москва13 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в двух округах Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Вражеские атаки были отражены вечером 12 сентября.

Уничтожены 2 БПЛА над территориями Козельского и Хвастовичского муниципальных округов … По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

На местах прилетов работают оперативные группы.