Москва13 сенВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в двух округах Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Вражеские атаки были отражены вечером 12 сентября.
Уничтожены 2 БПЛА над территориями Козельского и Хвастовичского муниципальных округов … По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нетнаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
На местах прилетов работают оперативные группы.