В Калужской области уничтожены 11 беспилотников В Калужской области уничтожены 11 беспилотников ВСУ

Москва13 июл Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 беспилотников над территориями Дзержинского, Мещовского, Перемышльского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов Калужской области. Об это сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Вражеские атаки были отражены с 20.00 мск 12 июля до 07.00 мск 13 июля.

Силами ПВО уничтожены 11 БПЛА… По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

На местах падения обломков работают оперативные группы.