Москва13 июлВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 беспилотников над территориями Дзержинского, Мещовского, Перемышльского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов Калужской области. Об это сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Вражеские атаки были отражены с 20.00 мск 12 июля до 07.00 мск 13 июля.
Силами ПВО уничтожены 11 БПЛА… По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нетнаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
На местах падения обломков работают оперативные группы.