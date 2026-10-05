Шапша сообщил об уничтожении 11 украинских БПЛА в Калужской области

В Калужской области за день сбили 11 украинских беспилотников Шапша сообщил об уничтожении 11 украинских БПЛА в Калужской области

Москва5 окт Вести.Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Калужской областью 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Людиновского, Мосальского, Спас-Деменского и Юхновского муниципальных округов написал глава региона в мессенджере МАХ

Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

На местах падения обломков работают представители оперативных и экстренных служб.