Москва5 октВести.Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Калужской областью 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Людиновского, Мосальского, Спас-Деменского и Юхновского муниципальных округовнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.
На местах падения обломков работают представители оперативных и экстренных служб.