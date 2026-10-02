Москва2 октВести.В Калужской области за вечер и ночь ликвидировали 18 украинских дронов. Об этом сообщает губернатор региона Владислав Шапша в MAX.
За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 18 БПЛА над территориями Бабынинского, Думиничского, Кировского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинскаговорится в сообщении
Уточняется, что на местах падения обломков работают оперативные группы. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.