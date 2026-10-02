Шапша: 18 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь в Калужской области

В Калужской области уничтожили 18 украинских БПЛА за ночь Шапша: 18 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь в Калужской области

Москва2 окт Вести.В Калужской области за вечер и ночь ликвидировали 18 украинских дронов. Об этом сообщает губернатор региона Владислав Шапша в MAX.

За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 18 БПЛА над территориями Бабынинского, Думиничского, Кировского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска говорится в сообщении

Уточняется, что на местах падения обломков работают оперативные группы. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.