Шапша: 12 беспилотников ВСУ уничтожено за вечер и ночь в Калужской области

В Калужской области уничтожили 12 дронов ВСУ за вечер и ночь Шапша: 12 беспилотников ВСУ уничтожено за вечер и ночь в Калужской области

Москва1 сен Вести.В Калужской области за прошедшие вечер и ночь сбили 12 украинских беспилотников. Об этом написал в MAX губернатор региона Владислав Шапша.

За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 12 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги говорится в сообщении, опубликованном в 7.57

Шапша отметил, что никто не пострадал при атаках, разрушений также нет. Оперативные группы работают на местах.