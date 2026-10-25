Шапша: за ночь в Калужской области ликвидированы 16 украинских БПЛА

16 украинских беспилотников сбиты за ночь в Калужской области Шапша: за ночь в Калужской области ликвидированы 16 украинских БПЛА

Москва25 окт Вести.За минувшую ночь силы ПВО РФ уничтожили в небе над Калужской областью 16 дронов. Информацию в MAX разместил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В течение ночи силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Мосальского, Сухиничского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги говорится в сообщении

По предварительным данным, разрушений на земле не зафиксировано, никто не пострадал. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.