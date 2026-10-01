ПВО сбила 13 дронов над Калужской областью за минувшую ночь

Ночью силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над Калужской областью ПВО сбила 13 дронов над Калужской областью за минувшую ночь

Москва1 окт Вести.Дежурные расчеты противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в мессенджере MAX.

Отмечается, что дроны ликвидировали над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого и Ферзиковского округов.

За минувшую ночь силами ПВО уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого и Ферзиковского муниципальных округов написал Владислав Шапша

Информации о пострадавших не поступало. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных служб.