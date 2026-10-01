Москва1 октВести.Дежурные расчеты противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в мессенджере MAX.
Отмечается, что дроны ликвидировали над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого и Ферзиковского округов.
За минувшую ночь силами ПВО уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого и Ферзиковского муниципальных округовнаписал Владислав Шапша
Информации о пострадавших не поступало. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных служб.