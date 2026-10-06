Силы ПВО за сутки уничтожили 1750 беспилотников и 17 ракет "Фламинго" ВСУ Минобороны: средства ПВО за сутки уничтожили 1750 беспилотников ВСУ

Москва6 окт Вести.Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 1750 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, были ликвидированы две управляемые авиабомбы, 17 ракет "Фламинго" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации российские силы сбили свыше 254 тысяч БПЛА, 672 зенитных ракетных комплекса, 674 самолета и 284 вертолета противника.

Минобороны также сообщило об освобождении ВС РФ населенного пункта Голубково в Запорожской области.