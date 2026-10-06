Москва6 октВести.Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 1750 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, были ликвидированы две управляемые авиабомбы, 17 ракет "Фламинго" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.
По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации российские силы сбили свыше 254 тысяч БПЛА, 672 зенитных ракетных комплекса, 674 самолета и 284 вертолета противника.
Минобороны также сообщило об освобождении ВС РФ населенного пункта Голубково в Запорожской области.