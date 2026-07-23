МО: ПВО за сутки сбила 8 снарядов HIMARS и 480 украинских дронов в зоне СВО

ПВО за сутки сбила 8 снарядов HIMARS и 480 украинских беспилотников в зоне СВО МО: ПВО за сутки сбила 8 снарядов HIMARS и 480 украинских дронов в зоне СВО

Москва23 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили в зоне спецоперации (СВО) восемь реактивных снарядов HIMARS и 480 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.

Кроме того, были сбиты семь управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

22 июля в Минобороны сообщили, что в зоне спецоперации за сутки силами ПВО были сбиты 808 украинских беспилотников и 9 авиабомб.