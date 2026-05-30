МО РФ: ПВО уничтожила 10 авиабомб, HIMARS и 352 БПЛА в зоне СВО

Москва30 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны сбили десять управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS, а также 352 беспилотника в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Сбиты десять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 352 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

Также сообщается, что российская армия применила высокоточное оружие для ударов по аэродромам и объектам топливно-энергетического комплекса, используемым ВСУ.