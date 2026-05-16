Москва16 маяВести.За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили 12 авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и свыше 350 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типаГоворится в сообщении ведомства
Кроме того, наши группировки нанесли поражение объектам инфраструктуры, используемых ВСУ, местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации формирований украинских боевиков и иностранных наемников в 152-х районах.