МО: ВС РФ за сутки уничтожили 12 авиабомб, 350 БПЛА и два снаряда HIMARS

Москва16 мая Вести.За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили 12 авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и свыше 350 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Говорится в сообщении ведомства

Кроме того, наши группировки нанесли поражение объектам инфраструктуры, используемых ВСУ, местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации формирований украинских боевиков и иностранных наемников в 152-х районах.