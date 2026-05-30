Москва30 мая Вести.Российские военнослужащие нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами отмечается в сообщении

Подчеркивается, что цели удара достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил, что удар по военным объектам в Киеве может быть нанесен в любой момент, а те, кто утверждают, будто у России больше ничего не осталось, "глубоко заблуждаются".

МИД РФ 25 мая опубликовал заявление, что атака ВСУ на колледж в Старобельске и реакция Запада на нее "переполнили чашу терпения". Дипломатическое ведомство предупредило о переходе Вооруженных сил РФ к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, включая центры принятия решений и командные пункты.