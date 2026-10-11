ВС РФ нанесли поражение дата-центру в Одессе Минобороны: ВС РФ поразили дата-центр "Тенет" в Одессе, используемый ВСУ

Москва11 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение дата-центру "Тенет" в Одессе, который используют украинские войска. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, минувшей ночью российская армия продолжила с применением беспилотных летательных аппаратов наносить удары в том числе по дата-центрам Украины.

В результате удара поражен дата-центр "Тенет" в Одессе, используемый ВСУ для обработки, передачи и хранения информации говорится в публикации

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ поразили в Киеве дата-центр "АТМ Укрсиббанка". Как уточнялось, он использовался Вооруженными силами Украины для сбора, обработки и хранения развединформации.