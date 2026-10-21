На Украине поврежден крупнейший дата-центр В Днепропетровске поврежден дата-центр GigaCenter

Москва21 окт Вести.Крупнейший на Украине дата-центр GigaCenter, расположенный в Днепропетровске, получил повреждения. Об этом представители компании сообщили в соцсетях.

В посте указывается, что в работе оборудования могут быть сбои.

Поврежден наш дата-центр. Поэтому вы можете наблюдать перебои в работе оборудования, размещенного в GigaCenter говорится в публикации

GigaCenter предоставляет бизнесу услуги по размещению серверов и другого IT-оборудования.

Ранее на территории крупных городов Украины был поражен ряд центров обработки данных. Объекты обеспечивали обработку данных в государственных и коммерческих сервисах, в том числе использовавшихся ВСУ.