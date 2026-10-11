Захарова указала на языковой подтекст в заявлении Зеленского о выборах Захарова обвинила Зеленского в возврате Украины к первобытному строю

Москва11 окт Вести.Владимир Зеленский возвращает Украину к уровню первобытно-общинного строя, намекая Западу на отсутствие необходимости проводить президентские выборы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она прокомментировала интервью Зеленского для западных СМИ. Политик попытался ответить на критику, озвученную президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский, отвечая на заявление Трампа о новом президенте Украины, использовал глагол "choose", а не "elect", и существительное "leader", а не "president". Типа, это прерогатива украинского общества выбирать (а не избирать) своего лидера (а не президента). Класс! Может, от незнания языка. А может, выдал базу. Подтекст такой: украинцы выбрали лидера, чего уж избирать президента написала Захарова

Ранее Зеленский заявил, что Украина проведет президентские выборы в случае согласования прекращения огня на 60 дней. Лидер киевского режима изменил свою позицию после слов Трампа о том, что Киев нуждается в новом руководстве.