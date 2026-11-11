WSJ: танкеры с дизелем из РФ для США изменили курс из-за отказов покупателей

WSJ объяснила, почему дизель из России не доехал до США WSJ: танкеры с дизелем из РФ для США изменили курс из-за отказов покупателей

Москва11 ноя Вести.Попытка президента США Дональда Трампа наладить поставки российского дизельного топлива в страну пока не дала результата: следовавшие в США танкеры сменили маршрут, поскольку покупатели не захотели принимать спорные партии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, суда изменили курс после того, как не нашли получателей для груза, и импорт российского дизеля до сих пор не начался.

Трамп рассматривал закупки в России как способ снизить высокие цены на автомобильное топливо, которые увеличили потребительские расходы накануне промежуточных выборов.

Как заявили представители отрасли и лоббисты, перенаправление танкеров указывает на нежелание американских нефтяных компаний работать с российским дизелем из-за возможных юридических и репутационных последствий.

Ранее стало известно, что Трамп пообещал изучить утверждения о незаконности ввоза российского дизельного топлива. Губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл заявляла о намерении не допустить поставок такого топлива в местный порт. Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Джейми Раскин, в свою очередь, указал, что нефтяные компании будут нести ответственность в случае импорта российского дизеля.