Эксперт Торопов: не все штаты согласны с налаживанием сотрудничества с РФ

Экономист объяснил, почему не все штаты хотят принимать танкеры с дизелем из РФ Эксперт Торопов: не все штаты согласны с налаживанием сотрудничества с РФ

Москва5 ноя Вести.Некоторые губернаторы американских штатов отказываются принимать в своих портах танкеры с российским дизелем исключительно по внутриполитическим соображениям. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

По его словам, такое решение связано с желанием губернаторов показать свою оппозиционность президенту США Дональду Трампу.

Я связываю отказ отдельных штатов принимать танкеры с российским дизелем исключительно с внутриполитическими соображениями, которые заключаются в желании продемонстрировать оппозиционность не столько России, сколько лично Трампу, Республиканской партии и соответствующим их усилиям по восстановлению диалога с Россией и налаживанию сотрудничества с Россией, прежде всего в экономической сфере объяснил Торопов

Ранее сообщалось, что губернатор-демократ Нью-Джерси Мики Шеррилл, чей штат является ключевым центром импорта и распределения нефтепродуктов на восточном побережье США, пригрозила штрафными санкциями тем терминалам, которые не выполнят ее запрет на разгрузку российского дизельного топлива.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в том числе вопрос о поставках нефтепродуктов. Позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что первые три танкера с топливом уже следуют в направлении восточного побережья Атлантики.