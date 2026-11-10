Marine Traffic: танкеры с российским дизтопливом не дошли до США к 7 ноября

Танкеры с российским дизельным топливом идут в США с задержкой Marine Traffic: танкеры с российским дизтопливом не дошли до США к 7 ноября

Москва10 ноя Вести.Танкеры с российским дизелем, которые были отправлены после сделки Москвы и Вашингтона, пока не достигли берегов США. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic.

По данным сервиса, первую поставку, вероятнее всего, осуществит танкер Agioi Fanendes. В настоящее время судно находится приблизительно в тысяче километров от Нью-Джерси, однако точный порт назначения для выгрузки пока остается неизвестным.

Изначально прибытие судна к американскому побережью планировалось на 7 ноября, однако танкер сбросил скорость, и сейчас его статус изменился на For Orders (ожидает распоряжений). Корректировку своих маршрутов зафиксировали и у других кораблей.

Для сдерживания роста цен Вашингтон временно одобрил сделки с российским дизельным топливом, ожидая поступления более 300 тысяч тонн нефтепродуктов на американский и глобальный рынки, а также еще 500 тысяч тонн в ноябре. Тем не менее представители Демократической партии США заблокировали эти инициативы, настоятельно порекомендовав российским судам заблаговременно изменить свои маршруты.

"Дизельная сделка" между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была заключена 9 октября 2026 года.

Ранее аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов объяснил, почему не все штаты хотят принимать танкеры с дизелем из РФ.