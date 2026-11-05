Дмитриев назвал фейком публикацию о смене курса танкеров РФ, идущих в США Дмитриев: танкеры, направляющиеся в США, продолжают следовать своим курсом

Москва5 ноя Вести.Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опроверг данные о том, что российские танкеры с дизельным топливом не прибудут в США.

В публикации Financial Times утверждалось, что два из трех танкеров с дизельным топливом РФ, которые направлялись в порты США, изменили пункт назначения.

Фейк. Танкеры, направляющиеся в США, продолжают следовать своим курсом. Почему Financial Times публикует так много фейковых новостей? написал Дмитриев в соцсети X

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в том числе вопрос о поставках нефтепродуктов. Позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что первые три танкера с топливом уже следуют в направлении восточного побережья Атлантики.