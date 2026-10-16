Новак обозначил, от чего зависят сроки поставки дизеля РФ в США

Новак: сроки поставки дизеля в США связаны с обычными коммерческими поставками Новак обозначил, от чего зависят сроки поставки дизеля РФ в США

Москва16 окт Вести.Сроки поставок дизтоплива РФ в рамках дизельной сделки с США связаны с обычными коммерческими поставками. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

Это связано с обычными коммерческими поставками и проведением коммерческих операций. Заключаются договоры, заключаются соглашения и на фрахт. Идет обсуждение сказал он

Ранее Новак отмечал, что цена дизельного топлива РФ для поставок на американский рынок будет определяться в рамках коммерческих договоренностей.