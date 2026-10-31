Лавров: Россия не изменила своей позиции по украинскому конфликту

Лавров заявил, что позиция России по Украине не изменилась с последней встречи Лавров: Россия не изменила своей позиции по украинскому конфликту

Москва31 окт Вести.Позиция Москвы относительного ситуации на Украине не изменилась с последней трехсторонней встречи по урегулированию конфликта. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран G20.

Нет, наша позиция не изменилась. Она никогда не менялась с начала специальной операции. Цели были объявлены заявил Лавров

Он отметил, что Москва не может принять Киев как потенциальную угрозу легитимным интересам Российской Федерации в сфере безопасности.

Ранее Лавров отметил, что Соединенные Штаты – первые и единственные, кто признал первопричины украинского конфликта. Глава российского МИД также подчеркнул, что американское председательство в "Большой двадцатке" (G20) прагматично. Благодаря этому появляется шанс достичь договоренностей, которые затем будут соблюдаться.

Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел "Большой двадцатки" представляет российскую оценку основных факторов, которые, по мнению Москвы, усиливают международную напряженность. Прошедшее мероприятие - двухдневный министерский совет, который был организован под председательством Штатов. Он служит ключевым этапом подготовки к итоговому саммиту лидеров, который запланирован на 14–15 декабря в Майами.