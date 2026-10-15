Лавров: после встречи в Анкоридже Запад отходит от мирного плана по Украине

Лавров заявил об откате Запада от мирного решения украинского конфликта Лавров: после встречи в Анкоридже Запад отходит от мирного плана по Украине

Москва15 окт Вести.После встречи президентов РФ и США в Анкоридже в августе 2025 года начался и продолжается откат позиций Запада от мирного разрешения конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

По его словам, именно долгосрочный подход был положен на саммите в основу американских предложений, которые Москва поддержала.

После Анкориджа происходит постоянный откат западных инициатив и идей на позиции, которые нас только отдаляют сказал Лавров на пресс-конференции в Баку по итогам седьмого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Он подчеркнул, что эти позиции отдаляют стороны конфликта от устойчивого мира и от достижения договоренностей.

Ранее Лавров заявил, что Россия не несет ответственности за отход США от соглашений, достигнутых в Анкоридже, поскольку Вашингтон не смог противостоять давлению европейских стран, которые "похоронили" эти договоренности.