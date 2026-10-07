Лавров возложил на ЕС ответственность за отход США от договоренностей на Аляске

США не устояли перед попытками ЕС похоронить Анкоридж, заявил Лавров Лавров возложил на ЕС ответственность за отход США от договоренностей на Аляске

Москва7 окт Вести.Россия не несет ответственности за отход США от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ.

По его словам, Вашингтон не смог противостоять давлению со стороны европейских стран, которые "похоронили" достигнутые договоренности.

Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита... на Аляске сказал Лавров

В ходе саммита НАТО в июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы "похоронили" Анкоридж, а также смогли убедить президента США Дональда Трампа выступить "единым фронтом против России".

Лавров ранее подчеркивал, что украинский конфликт мог бы завершиться еще год назад, если американская сторона следовала бы договоренностям, достигнутым на Аляске.