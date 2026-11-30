Лавров: Европа сделала все, чтобы не допустить выполнения соглашений Анкориджа

Лавров: ЕС сделал все, чтобы не допустить выполнения договоренностей Анкориджа Лавров: Европа сделала все, чтобы не допустить выполнения соглашений Анкориджа

Москва30 ноя Вести.Главы стран Евросоюза (ЕС) сделали все, чтобы работа по выполнению договоренностей Анкориджа зашла в тупик, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье "Европа и украинское урегулирование" для газеты "Ведомости".

На саммите в Анкоридже (Аляска) в августе 2025 года президент России Владимир Путин принял предложения США, которые содержали определенные компромиссы, отметил Лавров.

Стороны заявили о достижении принципиального соглашения на совместной пресс-конференции Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже, а последующие заявления Трампа подтвердили это, подчеркнул Лавров.

Трамп указал на то, что необходимо добиваться не соглашения о прекращении огня, а долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, которое надежно положит конец войне, отметил Лавров.

Однако Европа тут же в панике бросилась отговаривать президента США от его же собственного предложения. Это напоминает ситуацию, когда Борис Джонсон вынудил украинцев отозвать их собственные предложения в Стамбуле, пояснил Лавров.

В Вашингтон немедленно направился европейский "десант", было сделано все, чтобы дальнейшая работа по практической реализации договоренностей Анкориджа застопорилась заключил Лавров

Путин и Трамп провели летом 2025 года переговоры в Анкоридже. В центре обсуждения оказались вопросы урегулирования украинского конфликта.

После саммита Путин заявил о возможности завершить конфликт и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании.