Москва16 ноя Вести.Европейцы активно работали над тем, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не выполнять договоренности по Украине, которых он достиг на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ИС "Вести" и ТАСС.

Дипломат отметил, что эти договоренности не были приняты в Анкоридже спонтанно, а согласовывались заранее, во время встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Потом стали [появляться] какие-то интерпретации, что там не было сделки, там не было договоренности, была инициатива. Но если ты предложил что-то, а я принял, у нас, в России, это значит: договорились. Потом туда метнулись европейцы, в Вашингтон, и просто повисли у американцев, у Трампа на руках, стали его оттаскивать от этой договоренности… И уже вот в июне в Эвиане на саммите "семерки" [президент Франции Эммануэль] Макрон гордо заявил: "Мы похоронили Анкоридж. Америка теперь снова с нами". сказал Лавров Андрею Кондрашову

Ранее глава МИД России отмечал, что договоренности в Анкоридже не смогли заработать в полной мере, так как Трампу не удалось добиться, чтобы их поддержали одновременно и Россия, и Украина. Кроме того, выполнение этих договоренностей активно саботировали европейцы, подчеркнул он.