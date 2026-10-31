Лавров: предложения США в Анкоридже не нашли баланса между Россией и Украиной

Лавров назвал причины, по которым договоренности в Анкоридже не заработали Лавров: предложения США в Анкоридже не нашли баланса между Россией и Украиной

Москва31 окт Вести.Администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом не смогла сделать так, чтобы ее предложения, озвученные более года назад на саммите РФ – США в Анкоридже, получили полную поддержку России и одновременно были приемлемы для украинской стороны.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после первого дня встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" (G20) в Атланте.

Москва считала, что в августе 2025 года на саммите РФ – США в Анкоридже удалось достичь договоренности, однако этого не произошло, добавил глава российского МИД.

Это действительно что-то, что мы упустили, к сожалению. Причина в возмутительной деятельности европейцев. Они тут же стали убеждать президента Трампа не настаивать на его собственной инициативе, принятой Российской Федерацией заявил Лавров

Летом 2025 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже. Они, в частности, обсуждали варианты урегулирования украинского конфликта. После саммита Путин говорил о возможности дойти до завершения конфликта и подчеркивал заинтересованность России в долгосрочном урегулировании.

25 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что после саммита в Анкоридже сложилось впечатление, что США могут надавить на Владимира Зеленского, чтобы склонить киевский режим к урегулированию кризиса.