Рябков: в ЕС будут визг и улюлюканье из-за решения Трампа по санкциям против РФ

МИД РФ ждет визга в ЕС из-за решения Трампа по санкциям против РФ Рябков: в ЕС будут визг и улюлюканье из-за решения Трампа по санкциям против РФ

Москва17 окт Вести.После решения президента США Дональда Трампа не применять ряд антироссийских санкций можно ожидать "визга и улюлюканья" со стороны Евросоюза и "иже с ним", заявил в разговоре с РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, этот шаг Вашингтона говорит о серьезности его намерений содействовать урегулированию конфликта.

Теперь ожидаем визга и улюлюканья со стороны Евросоюза и иже с ним сказал дипломат

Ранее Трамп в новом указе отказался от применения части предусмотренных новым законом санкций, включая пошлины в 500% на российские товары.

При этом сделанные Трампом исключения не затрагивают ранее введенные рестрикции США в отношении России.