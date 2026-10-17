Москва17 октВести.После решения президента США Дональда Трампа не применять ряд антироссийских санкций можно ожидать "визга и улюлюканья" со стороны Евросоюза и "иже с ним", заявил в разговоре с РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, этот шаг Вашингтона говорит о серьезности его намерений содействовать урегулированию конфликта.
Теперь ожидаем визга и улюлюканья со стороны Евросоюза и иже с нимсказал дипломат
Ранее Трамп в новом указе отказался от применения части предусмотренных новым законом санкций, включая пошлины в 500% на российские товары.
При этом сделанные Трампом исключения не затрагивают ранее введенные рестрикции США в отношении России.