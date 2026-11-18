Москва18 нояВести.
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обойдется без дискуссий по Украине. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову.
Он отметил, что эта встреча важная и многие ждут от нее результатов.
У нас тоже, естественно, ожидания. Я не знаю, колоссальные или нет, но, естественно, важная встреча, все это понимают. Поэтому, конечно, многие ждут хороших результатовсказал Ушаков
Помощник главы государства также уточнил, будет ли в повестке лидеров украинский вопрос.
Я думаю, что без дискуссий по этому вопросу лидеры вряд ли обойдутся… Повестка еще до конца не согласована. Лидеры могут поднять любые вопросыдобавил Ушаков
Ранее помощник российского президента отметил, что у Путина и Трампа будет полноценный разговор вне зависимости от места и формата общения.