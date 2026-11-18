Ушаков: без дискуссий по Украине встреча Путина и Трампа не обойдется

Ушаков отметил, что Путин и Трамп обсудят Украину на встрече в Шэньчжэне Ушаков: без дискуссий по Украине встреча Путина и Трампа не обойдется

Москва18 ноя Вести.







Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обойдется без дискуссий по Украине. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Он отметил, что эта встреча важная и многие ждут от нее результатов.

У нас тоже, естественно, ожидания. Я не знаю, колоссальные или нет, но, естественно, важная встреча, все это понимают. Поэтому, конечно, многие ждут хороших результатов сказал Ушаков



Помощник главы государства также уточнил, будет ли в повестке лидеров украинский вопрос.

Я думаю, что без дискуссий по этому вопросу лидеры вряд ли обойдутся… Повестка еще до конца не согласована. Лидеры могут поднять любые вопросы добавил Ушаков

Ранее помощник российского президента отметил, что у Путина и Трампа будет полноценный разговор вне зависимости от места и формата общения.