Москва6 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с секретарем Высшего совета Национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Их встреча - неслучайная, заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Владимир Владимирович встретился с секретарем Высшего совета Национальной безопасности Ирана Масеном Ризаи в Кремле. А ведь неслучайная встреча на фоне всего происходящего очень неслучайная. У Верховного главнокомандующего случайных встреч не бывает