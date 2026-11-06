Москва6 нояВести.Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с секретарем Высшего совета Национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Их встреча - неслучайная, заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".
Владимир Владимирович встретился с секретарем Высшего совета Национальной безопасности Ирана Масеном Ризаи в Кремле. А ведь неслучайная встреча на фоне всего происходящего очень неслучайная. У Верховного главнокомандующего случайных встреч не бываетуказал Соловьёв
Владимир Путин и Мохсен Резаи обсудили обстановку на Ближнем Востоке.
На встрече присутствовали помощник российского президента Юрий Ушаков и начальник Главного разведуправления Минобороны РФ Игорь Костюков.