Москва25 окт Вести.Столица Белоруссии Минск – рай на земле. Такое мнение высказал президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе неформальной встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По словам монгольского президента, это его первый визит в Белоруссию.

Мы осуществляем различные государственные визиты в другие страны, но посетить Беларусь и ознакомиться с Минском - совершенно другой мир. Потому что, в отличие от других столиц, это для меня кажется раем на земле цитирует Хурэлсуха агентство БЕЛТА

Глава Монголии добавил, что уже посетил Музей истории Великой Отечественной войны и ознакомился с работой образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Белоруссии. Он также отметил, что в Минске приятный климат и красивая природа.

Хурэлсух находится в Белоруссии с трехдневным официальным визитом.