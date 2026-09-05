Задержанный в Индонезии трэвел-блогер Потоцкий вернулся в Россию

В Россию вернулся задержанный в Индонезии блогер Потоцкий Задержанный в Индонезии трэвел-блогер Потоцкий вернулся в Россию

Москва5 сен Вести.Россиянин Александр Потоцкий, задержанный в индонезийской провинции Папуа 20 августа, вернулся в Россию, сообщает МИД РФ.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, россиянина задержали в городе Джаяпура в провинции Папуа 20 августа. Согласно информации ряда СМИ, 39-летний трэвел-блогер Потоцкий приехал в Индонезию снимать жизнь местных племен.

Первого сентября заведующий консульским отделом российского посольства в Индонезии обсудил ситуацию с Потоцким с представителями министерства иммиграции и пенитенциарной системы страны.

В развитие ситуации вокруг гражданина России А.В.Потоцкого… сообщаем, что благодаря принятым посольством мерам 4 сентября соотечественник вернулся в Россию говорится в сообщении в Telegram-канале МИД России

Ранее СМИ писали, что блогера обвинили в съемке акции папуасских сепаратистов. По данным индонезийской полиции, Потоцкий приехал как турист, но во время акции сепаратистов активно снимал происходящее и общался с ее участниками.