Житель Латвии пожаловался на брата за настройку российских телеканалов Житель Латвии донес на брата, который настраивал российские телеканалы

Москва21 авг Вести.Житель Латвии Оскарс Берзиньш заявил в соцсетях, что обратился в Службу государственной безопасности страны с жалобой на собственного брата.

По словам мужчины, тот продавал и устанавливал клиентам устройства для просмотра российских телеканалов.

Он продавал и помогал устанавливать устройства, с помощью которых латвийское русскоязычное телевидение можно было превратить в настоящий "зомбоящик" написал Берзиньш в соцсети Threads (принадлежит Meta, запрещена в России)

Он также заявил, что его брат и сам смотрит российское телевидение. В публикации Берзиньш отметил аккаунты полиции и Службы госбезопасности Латвии и спросил, пошел бы кто-нибудь еще сообщать на родного брата.

В 2022 году Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил распространение 80 телеканалов, зарегистрированных в России. За их просмотр с использованием нелегальных подключений или устройств в стране предусмотрен административный штраф до 700 евро.

Российский МИД обвинил прибалтийские страны в ограничении деятельности российских СМИ и заявлил о скоординированной линии Вильнюса, Риги и Таллина.