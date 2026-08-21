Москва21 авгВести.Житель Латвии Оскарс Берзиньш заявил в соцсетях, что обратился в Службу государственной безопасности страны с жалобой на собственного брата.
По словам мужчины, тот продавал и устанавливал клиентам устройства для просмотра российских телеканалов.
Он продавал и помогал устанавливать устройства, с помощью которых латвийское русскоязычное телевидение можно было превратить в настоящий "зомбоящик"написал Берзиньш в соцсети Threads (принадлежит Meta, запрещена в России)
Он также заявил, что его брат и сам смотрит российское телевидение. В публикации Берзиньш отметил аккаунты полиции и Службы госбезопасности Латвии и спросил, пошел бы кто-нибудь еще сообщать на родного брата.
В 2022 году Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил распространение 80 телеканалов, зарегистрированных в России. За их просмотр с использованием нелегальных подключений или устройств в стране предусмотрен административный штраф до 700 евро.
Российский МИД обвинил прибалтийские страны в ограничении деятельности российских СМИ и заявлил о скоординированной линии Вильнюса, Риги и Таллина.