В МИД России сообщили о планах прибалтийских стран решить "русский вопрос"

МИД РФ: Прибалтика открыто готовится к массовой депортации русскоязычных В МИД России сообщили о планах прибалтийских стран решить "русский вопрос"

Москва7 июл Вести.Прибалтийские республики открыто готовятся к массовой депортации русскоязычного населения. Таким образом они, вероятно, рассчитывают окончательно решить "русский вопрос". Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Такое заявление он сделал на презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах​​​.

Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос" сказал Лукьянцев

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что страны Прибалтики, предоставляя свои территории для враждебных действий против России, играют с огнем.