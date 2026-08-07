Литовец попытался попасть в Россию, протаранив шлагбаумы на КПП LRT: литовец протаранил шлагбаумы на КПП при попытке пересечь границу с Россией

Москва7 авг Вести.40-летний гражданин Литвы попытался проникнуть на территорию России через закрытый погранпункт "Нида" и ради этого протаранил шлагбаумы на КПП. Об этом рассказало национальное радио LRT.

Инцидент произошел 22 июля. Литовец за рулем своего авто отодвинул защитное ограждение, протаранил шлагбаумы на КПП, объехал пирамидальные бетонные заграждения "зубы дракона", а после этого покинул салон машины и пешком пересек границу. Однако на российской стороне мужчина натолкнулся на новые заграждения. Он вернулся на КПП и скрылся с места происшествия.

Вскоре несостоявшегося беглеца задержали правоохранители. Литовца уже выпустили из изолятора временного содержания под подписку о невыезде. Ему грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.