Экс-глава МИД Кулеба призвал украинцев уезжать из городов и запасать дрова Дмитрий Кулеба посоветовал жителям Украины купить машину дров к зиме

Москва14 окт Вести.Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны уезжать из городов в сельскую местность и заранее запасаться дровами на зиму. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV-4.

Кулеба посоветовал согражданам при наличии возможности приобрести "машину дров" и перебраться за город, чтобы пережить предстоящие холода. Ранее экс-министр сообщил, что сам уже сделал необходимые запасы продовольствия и топлива.

При этом экспертное сообщество расходится в оценках такого решения: так, глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, напротив, предостерег украинцев от массового переселения в села, считая, что это не решит проблем с энергоснабжением.