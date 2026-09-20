Москва20 сенВести.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские мужчины, покинувшие страну незаконно, смогут рассчитывать на амнистию после завершения конфликта.
По словам Кулебы, государство в конечном счете простит всех, кто выехал нелегально.
Будет амнистия. Всем скажут: вернитесь, я все прощуприводит его слова издание "Страна.ua"
Внутри Украины администрация главы киевского режима Владимира Зеленского все чаще сталкивается с сопротивлением украинцев, недовольных принудительной мобилизацией. Как отмечается, это недовольство может перерасти в протесты.