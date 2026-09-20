Кулеба пообещал амнистию мужчинам, сбежавшим с Украины Экс-глава МИД Украины пообещал амнистию уехавшим с Украины мужчинам

Москва20 сен Вести.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские мужчины, покинувшие страну незаконно, смогут рассчитывать на амнистию после завершения конфликта.

По словам Кулебы, государство в конечном счете простит всех, кто выехал нелегально.

Будет амнистия. Всем скажут: вернитесь, я все прощу приводит его слова издание "Страна.ua"

Внутри Украины администрация главы киевского режима Владимира Зеленского все чаще сталкивается с сопротивлением украинцев, недовольных принудительной мобилизацией. Как отмечается, это недовольство может перерасти в протесты.