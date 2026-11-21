Москва21 нояВести.Перебои с водоснабжением распространились на всю территорию Киева. Об этом сообщила коммунальная компания "Киевводоканал" в своем Telegram-канале.
По данным предприятия, водопроводные сети на обоих берегах Днепра работают с пониженным давлением.
В настоящее время водопроводные сети как правой, так и левой части столицы работают под пониженным давлениемговорится в сообщении
В компании предупредили, что в отдельных районах украинской столицы подача воды может быть полностью прекращена. При этом конкретные районы, которым грозит отключение, не уточняются.
Ранее в субботу утром "Киевводоканал" сообщал о перебоях с водоснабжением в половине административных районов города.