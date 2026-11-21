"Киевводоканал": давление в водопроводных сетях снизилось по всему Киеву

В Киеве сообщили о проблемах с подачей воды во всех районах города "Киевводоканал": давление в водопроводных сетях снизилось по всему Киеву

Москва21 ноя Вести.Перебои с водоснабжением распространились на всю территорию Киева. Об этом сообщила коммунальная компания "Киевводоканал" в своем Telegram-канале.

По данным предприятия, водопроводные сети на обоих берегах Днепра работают с пониженным давлением.

В настоящее время водопроводные сети как правой, так и левой части столицы работают под пониженным давлением говорится в сообщении

В компании предупредили, что в отдельных районах украинской столицы подача воды может быть полностью прекращена. При этом конкретные районы, которым грозит отключение, не уточняются.

Ранее в субботу утром "Киевводоканал" сообщал о перебоях с водоснабжением в половине административных районов города.