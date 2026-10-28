Минобороны Турции пригрозило ответом на атаки на торговые суда в Черном море

Анкара пригрозила Москве и Киеву ответными мерами в случае атак в Черном море Минобороны Турции пригрозило ответом на атаки на торговые суда в Черном море

Москва28 окт Вести.Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что турецкие власти обеспокоены частыми нападениями на торговые суда в Черном море. Он призвал Россию и Украину "действовать разумно" и отметил, что Анкара сохраняет за собой право ответить на атаки на турецкие суда, его слова приводит агентство Reuters.

Как подчеркнул глава оборонного ведомства, Анкара с глубокой тревогой следит за участившимися нападениями на торговый флот. Он призвал стороны конфликта руководствоваться здравым смыслом и строго соблюдать принципы безопасности мореплавания в открытых водах.

Отдельно Гюлер указал, что Турция оставляет за собой все законные права, если удары будут нанесены по судам, принадлежащим ей или идущим под ее государственным флагом. Министерство, по его словам, отслеживает ситуацию в регионе предельно внимательно.

Министр добавил, что Анкара регулярно предупреждает Москву и Киев. Официальные обращения содержат требование полностью исключить маршруты гражданских судов из зоны боевых действий и незамедлительно остановить любые атаки на коммерческий морской транспорт.

Ранее стало известно, что Россия обсуждает с Турцией безопасность зерновых поставок в Черном море.