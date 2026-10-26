Москва26 октВести.Россия не видит возможности возрождения "зерновой сделки". Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
По его словам, страна рассматривает предложения об обеспечении безопасности транспортировки зерна через Черное море и находится в контакте с Турцией по этому вопросу.
Пока каких-то перспектив возрождения "зерновой сделки" я не вижусказал Алимов
14 октября Алимов заявил, что Россия не будет повторять опыт черноморской зерновой инициативы, так как не удовлетворена ее результатом в 2022-2023 годах.