В МИД России заявили об отсутствии перспектив возобновления "зерновой сделки" Замглавы МИД РФ Алимов: не видим перспектив возобновления "зерновой сделки"

Москва26 окт Вести.Россия не видит возможности возрождения "зерновой сделки". Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

По его словам, страна рассматривает предложения об обеспечении безопасности транспортировки зерна через Черное море и находится в контакте с Турцией по этому вопросу.

Пока каких-то перспектив возрождения "зерновой сделки" я не вижу сказал Алимов

14 октября Алимов заявил, что Россия не будет повторять опыт черноморской зерновой инициативы, так как не удовлетворена ее результатом в 2022-2023 годах.