Не собираемся снова наступать на грабли: МИД РФ о черноморской зерновой сделке Алимов: Россия не намерена повторять опыт черноморской зерновой инициативы

Москва14 окт Вести.Россия не будет повторять опыт черноморской зерновой инициативы, так как не удовлетворена ее результатом в 2022-2023 годах. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

Интервью он дал на полях Всемирного продовольственного форума, проходящего в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме.

Черноморская инициатива – она у нас уже была. Оценки ей даны, они известны, мы не удовлетворены тем, как это случилось тогда, не собираемся наступать на эти грабли еще раз. Ситуации в Черном море были даны оценки и президентом Российской Федерации, и министром иностранных дел подчеркнул Алимов

По его словам, мировое сообщество должно обеспечить геополитические условия для глобальной продовольственной безопасности.

Мировое сообщество должно обеспечить для самого себя нормальные геополитические условия существования продовольственных рынков и, соответственно, борьбы с голодом в мире. Возьмем односторонние санкции, которые [действуют] против нашей страны – тысячи, десятки тысяч санкций. Это помогает нам быть ответственным игроком на поле? Нет, но мы им являемся отметил Алимов

По его словам, любые структуры ООН, которые хотят выступать с какими-то инициативами, должны спрашивать мнение государств-членов, имеющих непосредственное отношение к региону, будь то Ормузский пролив или Черное море.

Самостоятельно мы не ждем никаких инициатив от Организации Объединенных Наций, будь это столь горячо любимое нами ФАО или какие-то другие структуры. Организации ООН – это прежде всего мы, государства-члены. Когда мы захотим, чтобы они работали на этом участке, мы от них будем ожидать результативных действий. Навязывать нам под видом каких-то готовых рецептов международного сообщества, которые нам бы транслировали секретариаты организаций, ничего не нужно. Мы решим это сами резюмировал замглавы МИД РФ

Зерновая сделка, известная как черноморская инициатива, была подписана 22 июля 2022 года представителями РФ, ООН, Украины и Турции. Она предполагала безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех украинских портов – Черноморск, Южный и Одесса. С 18 июля 2023 года черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование.

Возродить черноморскую инициативу невозможно, а попытки сделать это неприемлемы, заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров.