Лавров: генсек ООН работал только на киевский режим по черноморской инициативе

Лавров: генсек ООН работал только на интересы Киева по черноморской инициативе Лавров: генсек ООН работал только на киевский режим по черноморской инициативе

Москва10 ноя Вести.При реализации черноморской инициативы генсек ООН Антониу Гутерриш действовал только в интересах киевского режима и не обеспечил соблюдение договоренностей, учитывающих интересы России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для "Коммерсанта".

Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН​​​. Тот оказался абсолютно не способен обеспечить выполнение части договоренностей, которая касалась интересов России, работал исключительно на киевский режим приводит издание слова Лаврова

Министр также подчеркнул, что некоторые представители Запада стремятся свести дискуссию к призывам и требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Черное море.

Ранее замглавы МИД Александр Алимов заявил, что Россия не рассматривает возможность заключения каких-либо договоренностей, схожих с "бесславно закончившейся черноморской инициативой". Он подчеркнул, что в части, касающейся России, договоренности позорным образом не были выполнены.