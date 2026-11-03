Москва3 ноя Вести.Россия не рассматривает возможность заключения каких-либо договоренностей, схожих с бесславно закончившейся черноморской инициативой, заявил замглавы МИД Александр Алимов "Известиям".

Насколько я знаю, мы не рассматриваем возможности заключения каких-то договоренностей, которые бы хоть как-то напоминали ту черноморскую инициативу, которая существовала до этого и бесславно закончилась, поскольку в части, касающейся России, она позорным образом выполнена не была