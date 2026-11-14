Москва14 нояВести.Страны Африки проявили значительный интерес к расширению сотрудничества с Россией в энергетике, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в интервью ТАСС.
Африка является одним из самых быстро развивающихся континентов, который выстраивает свое собственное будущее, где ключевым элементом выступает энергетика, отметил Биричевский.
В Москве 28-29 октября успешно прошел третий саммит Россия - Африка, а накануне состоялся восьмой саммит Форума стран - экспортеров газа, участниками и наблюдателями которого являются стран стран Африки - Алжир, Ливия, Египет, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Мавритания, Ангола, Мозамбик и Сенегал, а также ЮАРприводит ТАСС слова Биричевского
Оба мероприятия показали значительную взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества, в том числе в энергетике, заключил дипломат.