Москва27 нояВести.Президент России Владимир Путин заявил, что наращивание объемов серийного производства кораблей укрепит технологический суверенитет и обороноспособность страны.
Принятые решения по увеличению производства серийных кораблей позволят повысить экономическую устойчивость в судостроительной отрасли и предприятий ОПК, содействовать укреплению обороноспособности и технологического суверенитета Россиизаявил президент России
По словам главы государства, принятые решения позволят повысить экономическую устойчивость предприятий оборонно-промышленного комплекса и отечественного судостроения.
Президент также напомнил, что новая атомная подводная лодка "Пермь", на которой в пятницу был поднят флаг, в скором времени официально пополнит состав ВМФ России.