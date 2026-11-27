Путин: развитие судостроения усилит безопасность и суверенитет России Путин: рост производства кораблей укрепит наш технологический суверенитет

Москва27 ноя Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что наращивание объемов серийного производства кораблей укрепит технологический суверенитет и обороноспособность страны.

Принятые решения по увеличению производства серийных кораблей позволят повысить экономическую устойчивость в судостроительной отрасли и предприятий ОПК, содействовать укреплению обороноспособности и технологического суверенитета России заявил президент России

По словам главы государства, принятые решения позволят повысить экономическую устойчивость предприятий оборонно-промышленного комплекса и отечественного судостроения.

Президент также напомнил, что новая атомная подводная лодка "Пермь", на которой в пятницу был поднят флаг, в скором времени официально пополнит состав ВМФ России.