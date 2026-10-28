Москва28 октВести.Активное участие России в делах Ближнего Востока помогает поддерживать равновесие сил как в самом регионе, так и на мировой арене. Об этом заявил председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи во время переговоров с Владимиром Путиным в Кремле.
Россия является важным партнером, который может помочь нам сбалансировать наши международные отношения. И мы верим, что активное присутствие России в регионе может позволить сформировать баланс на региональном и международном уровне, в чем очень нуждается Ливия, особенно на фоне того давления и попыток оказать влияние на ее суверенитет и принятие решенийсказал аль-Менфи
Он также отметил, что отношения двух стран должны перетекать из политических пониманий в область практических проектов и подчеркнул, что его страна заинтересована в реализации инициатив.
У нас есть много сфер сотрудничества: энергетика, газ, инфраструктура восстановления, а также сфера безопасности и военная сферазаявил председатель
Мухаммед аль-Менфи в конце выразил Путину признательность за прием и за "усилия, которые предпринимаются для укрепления отношений" между государствами.
Ранее российский лидер заявил о планах Москвы возобновить полноценную работу межправкомиссии с Ливией