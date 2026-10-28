Глава Президентского совета Ливии заявил о важности роли России в регионе Аль-Менфи: присутствие РФ на Ближнем Востоке создает баланс сил в мире

Москва28 окт Вести.Активное участие России в делах Ближнего Востока помогает поддерживать равновесие сил как в самом регионе, так и на мировой арене. Об этом заявил председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи во время переговоров с Владимиром Путиным в Кремле.

Россия является важным партнером, который может помочь нам сбалансировать наши международные отношения. И мы верим, что активное присутствие России в регионе может позволить сформировать баланс на региональном и международном уровне, в чем очень нуждается Ливия, особенно на фоне того давления и попыток оказать влияние на ее суверенитет и принятие решений сказал аль-Менфи

Он также отметил, что отношения двух стран должны перетекать из политических пониманий в область практических проектов и подчеркнул, что его страна заинтересована в реализации инициатив.

У нас есть много сфер сотрудничества: энергетика, газ, инфраструктура восстановления, а также сфера безопасности и военная сфера заявил председатель

Мухаммед аль-Менфи в конце выразил Путину признательность за прием и за "усилия, которые предпринимаются для укрепления отношений" между государствами.

Ранее российский лидер заявил о планах Москвы возобновить полноценную работу межправкомиссии с Ливией